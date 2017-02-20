ЕС дополнительно выделит 18 млн евро для помощи пострадавшим на Донбассе

Европейский Союз намерен дополнительно выделить 18 млн евро для помощи пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской комиссии.
«Сегодня комиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес объявил о (выделении) дополнительного финансирования для людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины», - говорится в нем.
В частности, средства будут выделены на покрытие расходов на оказание срочной медицинской помощи, предоставление временного жилья, воды, а также на санитарные нужды.
Учитывая финансирование, предоставленное непосредственно государствами-членами ЕС, в целом направлено более 399 млн евро для оказания гуманитарной и восстановительной помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта с начала 2014 года.
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