Сегодня 20 февраля 2017 года, 16:39

СБУ подала в КМУ перечень товаров, разрешенных к ввозу на оккупированный Донбасс, - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий

Служба безопасности Украины передала правительству список товаров, которые будут разрешены к ввозу на оккупированные территории Донбасса, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«СБУ уже передала порядок в КМУ, и он проходит согласование», - уточнил он.

Г.Тука также добавил, что документ с порядком ввоза проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах после чего будет рассмотрен на заседании правительства.

Он подчеркнул, что там указаны товары, разрешенные к перевозке через линию разграничения.

По его словам, в этом перечне нет подакцизных товаров, а именно алкогольных и табачных изделий, а также изделий из драгоценных металлов.

Заместитель министра прогнозирует, что этот порядок может быть рассмотрен правительством уже на этой неделе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение КМУ пересмотреть и ограничить перечень товаров, допускаемых к перевозке через линию соприкосновения на Донбассе.