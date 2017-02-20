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СБУ подала в КМУ перечень товаров, разрешенных к ввозу на оккупированный Донбасс, - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий

20 февраля 2017 года Источник:Новое Время

Служба безопасности Украины передала правительству список товаров, которые будут разрешены к ввозу на оккупированные территории Донбасса, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«СБУ уже передала порядок в КМУ, и он проходит согласование», - уточнил он.

Г.Тука также добавил, что документ с порядком ввоза проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах после чего будет рассмотрен на заседании правительства.

Он подчеркнул, что там указаны товары, разрешенные к перевозке через линию разграничения.

По его словам, в этом перечне нет подакцизных товаров, а именно алкогольных и табачных изделий, а также изделий из драгоценных металлов.

Заместитель министра прогнозирует, что этот порядок может быть рассмотрен правительством уже на этой неделе.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что дал поручение КМУ пересмотреть и ограничить перечень товаров, допускаемых к перевозке через линию соприкосновения на Донбассе.

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