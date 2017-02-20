Сегодня 20 февраля 2017 года, 16:39

Эксклюзивный партнер Лиги студентов АЮУ АО Spenser & Kauffmann озвучил планы сотрудничества на 2017 год

Адвокатское объединение Spenser & Kauffmann продлило эксклюзивное партнерство с Лигой студентов Ассоциации юристов Украины на 2017 год.

Меморандум о сотрудничестве был подписан 17 февраля при участии управляющего партнера АО Spenser & Kauffmann Валентина Загария, исполнительного директора Всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины» Александры Эгерт и главы Лиги студентов АЮУ Ирины Павленко.

«Мы рассматриваем сотрудничество с Лигой студентов как инвестицию в развитие молодых талантов, которые в будущем станут лидерами юридического бизнеса, - отметил В.Загария. - Как показывает опыт, часто молодые и целеустремлённые студенты становятся настоящими двигателями инновационных идей и создателями креативных решений. Именно поэтому мы нацелены на всестороннюю поддержку инициатив Лиги студентов. Только в команде с ориентированными на успех людьми мы можем достичь поистине небывалых результатов».

«Мы хотим поблагодарить Валентина Загария за поддержку и мотивацию для постоянного развития и совершенствования. Искренне верим, что этот год принесет нам высокие результаты и интересные совместные проекты», - прокомментировали подписание меморандума в Лиге студентов.

В.Загария также рассказал о запланированных на 2017 год совместных мероприятиях. «Мы проведем стипендиальный конкурс, серию обучающих семинаров при участии ведущих юристов компании, а также планируем реализовать серию практикумов, которые безусловно станут интересными и полезными для будущих юристов-лидеров юррынка, - отметил он, добавив, что география сотрудничества с Лигой студентов будет расширяться, а образовательные программы, кроме Киева, также охватят Харьков, Львов и Одессу.

Напомним, в 2016 году Лигой студентов АЮУ при участии представителей АО Spenser & Kauffmann было проведено более 20 образовательных мероприятий, среди которых уже традиционный Стипендиальный конкурс по договорному праву, Dispute Resolution Workshop и ряд специализированных мастер-классов.

Лига студентов АЮУ является одним из лидеров украинского общественного студенческого юридического движения и молодёжным крылом Всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины», объединяя более 3 тысяч студентов по всей Украине.