Новый закон о приватизации позволит продавать по 100-200 предприятий в месяц, - председатель ФГИУ И.Билоус

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) подготовил новый законопроект о приватизации, который позволит существенно ускорить процесс продажи государственных активов. Об этом сообщил глава ФГИУ Игорь Билоус.
«В новом законопроекте о приватизации мы предложили простой подход. Есть большие предприятия, на которые в процессе передачи в Фонд, подготовки и проведения приватизации заводится советник. Их будет немного – около 50. Все остальные активы могут продаваться на простых электронных аукционах. Чтобы решить проблему, нужно продавать по 100-200 предприятий в месяц, иначе все затянется на долгие годы», - заявил И.Билоус.
По мнению главы Фонда, масштабную приватизацию нужно провести максимум за три года, до 2020-го.
«С каждым годом все госпредприятия стремительно дешевеют в долларовом эквиваленте. Этому в первую очередь способствует технический прогресс, новая промышленная, цифровая революция», - отметил председатель ФГИУ.
Вместо Фонда госимущества должна появиться новая структура по управлению государственной недвижимостью.
«Мы обычно забываем об этом, но самый большой государственный актив во всех странах, и Украина не исключение, - это недвижимость», - сказал г-н Билоус.
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