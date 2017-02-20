Компании, использующие роботов, должны платить с них налоги так же, как и за обычных людей, - Б.Гейтс

В большом интервью для издания Quartz Билл Гейтс поделился своими мыслями о будущем, в котором людей на производстве заменят роботы. По мнению богатейшего человека в мире, компании, использующие роботов, должны платить с них налоги так же, как и за обычных людей.
«Когда человек получает зарплату, например, 50 000 тыс. долл. США/год, с этих денег он платит налоги, которые идут на различные выплаты. Рационально, чтобы в случае замены человека на робота, компания также выплачивала налог с его работы», — заявил Б.Гейтс.
Полученные деньги можно направить на переквалификацию людей или инвестировать в те направления, где они особенно нужны: малоимущим, людям с ограниченными возможностями и т.д. Помимо этого, полученные деньги будут тратиться типичным для государства образом: финансирование инфраструктурных проектов, здравоохранение, образование и т.д.
Также Б.Гейтс отметил, что введение налогов для роботов позволит добиться одной важной цели: переход к автоматизации будет происходить более медленно, а значит, государство сможет контролировать процесс и не позволит в одночасье разгореться социальному кризису. Постепенная замена людей на роботов позволит первым переквалифицироваться без потери типичного уровня жизни.
Прецеденты по практически полной замене людей на роботов уже есть: китайская компания Changying Precision Technology Company заменила 90% сотрудников роботами и подняла производительность на 250%. В итоге, 590 человек в одно мгновение остались без работы.
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