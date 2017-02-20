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НБУ нашел юристов, готовых консультировать его за 79 грн в час,- FinClub

20 февраля 2017 года Источник:Finclub

Юридическая фирма «Касьяненко и Партнеры» готова оказать Нацбанку правовую помощь по цене 79,2 грн в час.

Снижение своего предложение в ходе аукциона с 341 тыс. до 27,02 тыс. грн в юрфирме объяснили так: «Потому что критерием отбора была лучшая цена. У нас нет цели заработать деньги, у нас есть цель изменить систему». В компании уверены, что смогут оказать правовую помощь по цене 79,2 грн в час.

«Мы даже можем представить Национальному банку бесплатные консультации, если это пойдет на пользу банковским заемщикам и выровняет банковскую систему в целом. Поскольку сотрудничая с НБУ, юридическая компания «Касьяненко и Партнеры» станет связующим звеном между гражданами Украины, пострадавшими от валютного кризиса, и контролирующим органом - НБУ. Юридические услуги, как и любой товар, имеют качество и никто не хочет платить за «кота в мешке», и мы это понимаем. Наш товар качественный и мы уверены, что НБУ останется доволен качеством, креативностью, индивидуальным подходом к каждой ситуации и оперативностью нашей работы, именно поэтому мы готовы предоставить НБУ юридические услуги», - заявили FinClub в компании.

В юрфирме подчеркнули, что работа с НБУ позволит набраться опыту молодым кадрам. «Основная задача - менять систему, привлекая молодых специалистов. В Украине много молодых, перспективных юристов, которые готовы работать для получения профессионального опыта, знаний и навыков юриспруденции. Мы можем им дать площадку для развития, привлекая в соответствующие проекты», - сообщили в компании.

Как сообщалось ранее, Нацбанк 13 февраля в системе Prozorro провел открытые торги на закупку услуг по предоставлению 341 часа правовой помощи служащим НБУ (услуги юридического консультирования и юридического представительства) на сумму до 511,5 тыс. грн.

В ходе аукциона победило ООО «Весомый аргумент», которое за свои услуги запросило всего 59,9 грн. Но НБУ дисквалифицировал этого участника из-за нарушений. Победителем было определено второе наилучшее предложение из 19 участников аукциона – ООО «Адвокатская компания Гвоздий и Оберкович» предложило 10 тыс. грн (29,3 грн/час).

Но эта компания отказалась от подписания договора. «Конечно, мы не будем заключать договор с НБУ о предоставлении услуг почти бесплатно. Данный потенциальный клиент по своим критериям не подпадает под нашу политику Pro Bonо. Поэтому, согласно условиям тендера, НБУ придется выбрать другого победителя из числа участников», – заявил управляющий партнер адвокатской компании «Гвоздий и Оберкович» Валентин Гвоздий.

Поскольку «Гвоздий и Оберкович» отказались от заключения договора, это право перешло к третьему участнику с наилучшей ценой – ООО «Касьяненко и Партнеры», которые предлагали обслужить НБУ за 27,02 тыс. грн.

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