Палата лордов в Великобритании начала обсуждать законопроект о Brexit

Британская палата лордов начинает обсуждать законопроект о предоставлении премьер-министру Терезе Мэй полномочий для запуска Brexit.
Дебаты в верхней палате парламента начинаются после того, как нижняя палата общин ранее в этом месяце подавляющим большинством одобрила законопроект.
Законопроект дает Т.Мей право запустить статью 50 Лиссабонского договора - формальной процедуры, чтобы начать переговоры о выходе страны из ЕС.
Как отмечается, правительство может столкнуться с большими трудностями по поддержке законопроекта в палате лордов, где только 252 из более чем 800 членов являются консерваторами, которую представляет Тереза Мэй.
Лорды будут обсуждать законопроект в понедельник и во вторник перед еще двумя днями обсуждения на следующей неделе и окончательным чтением, запланированным на 7 марта.
Если они проголосуют за поправки в законопроект, он будет передан обратно в палату общин для дальнейшего обсуждения.
Министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис сказал, что ожидает, что правительство сможет уложиться в срок по запуску статьи 50 к концу следующего месяца.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: