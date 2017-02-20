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Палата лордов в Великобритании начала обсуждать законопроект о Brexit

20 февраля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Британская палата лордов начинает обсуждать законопроект о предоставлении премьер-министру Терезе Мэй полномочий для запуска Brexit.

Дебаты в верхней палате парламента начинаются после того, как нижняя палата общин ранее в этом месяце подавляющим большинством одобрила законопроект.

Законопроект дает Т.Мей право запустить статью 50 Лиссабонского договора - формальной процедуры, чтобы начать переговоры о выходе страны из ЕС.

Как отмечается, правительство может столкнуться с большими трудностями по поддержке законопроекта в палате лордов, где только 252 из более чем 800 членов являются консерваторами, которую представляет Тереза Мэй.

Лорды будут обсуждать законопроект в понедельник и во вторник перед еще двумя днями обсуждения на следующей неделе и окончательным чтением, запланированным на 7 марта.

Если они проголосуют за поправки в законопроект, он будет передан обратно в палату общин для дальнейшего обсуждения.

Министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис сказал, что ожидает, что правительство сможет уложиться в срок по запуску статьи 50 к концу следующего месяца.

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