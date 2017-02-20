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Сегодня 20 февраля 2017 года, 15:08

НАПК отчиталось о работе Единого госреестра деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает статистические данные о работе Единого государственного реестра лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По состоянию на конец дня 16 февраля 2017 года в Реестр подано всего 203 875 электронных документов, а именно:

1. ежегодных деклараций 2015 года - 108 775;

• из них исправленных – 20 628 документов;

• народными депутатами - 421 документ;

• лицами, которые занимают должности государственной службы категории А и Б - 65542 документа;

• должностными лицами местного самоуправления - 1053 документа;

• судьями - 7389 документов;

• прокурорами - 10266 документов;

• следователями - 11163 документа;

• должностными лицами КМУ - 82 документы.

2. Сообщения об изменениях в имущественном состоянии - 3694.

3. Деклараций кандидатов на должность - 17106.

4. Ежегодного деклараций за 2016 - 58274, из них исправленных - 8595.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» с 2017 года значительно увеличивается количество граждан Украины, которые будут подавать свои электронные декларации. Прогнозируется, что количество новых декларантов вырастет более чем на 700 тыс. человек.

НАПК оказывает постоянную информационную помощь субъектам декларирования. Видеоматериалы и разъяснения размещаются на официальном сайте НАПКа и интернет-страницах в социальных сетях, работает служба технической поддержки.

1. Справка по заполнению деклараций: +38 (044) 200-08-29; +38 (044) 200-06-88.

2. Техническая помощь: +38 (044) 200-06-94; e-mail: support@nazk.gov.ua.

3. Видеоматериалы по заполнению деклараций.

4. Видеоматериалы о регистрации в Едином государственном реестре лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

5. Видеоматериалы по изменению электронной цифровой подписи.