В ГФС предложили снизить ставку налога на доходы физлиц до 17%

Государство в диалоге о детенизации с бизнесом уже сегодня могло бы предложить некоторое снижение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) без ущерба для бюджета. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
«Понижение ставки на 1 процентный пункт - до 17%, на мой взгляд, возможно уже сейчас», – сказал он журналистам.
Р.Насиров высказал мнение, что при ставке 17% сбор НДФЛ был бы выше, чем при нынешней ставке.
По его словам, рост поступлений по НДФЛ в январе этого года по сравнению с январем прошлого года составил 40%.
Как сообщалось, с 2016 года на Украине была установлена единая базовая ставка НДФЛ в размере 18% вместо двух действующих - 15% и 20%, для дивидендов из источника на Украине остается ставка в размере 5%, для доходов из-за рубежа – 18%.
Одновременно была установлена единая ставка единого социального взноса (ЕСВ) 22% вместо ряда ставок на уровне до 40% и выше и отменен 3,6% ЕСВ, удерживаемый из зарплаты работников.
При этом была повышена максимальная величина базы начисления ЕСВ с 17 до 25 минимальных месячных заработных плат (на тот момент около 34,45 тыс. грн).
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