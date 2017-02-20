Сегодня 20 февраля 2017 года, 13:37

Парламент начнет пленарную неделю с законопроектов о памяти героев

Верховный Совет Украины начнет работу на текущей пленарной неделе с рассмотрения законопроектов о памяти героев. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и глав комитетов парламента заявил спикер Андрей Парубий.

«Первыми проектами законов будут предлагаться несколько проектов, касающихся памяти героев: это №5697 - о статусе ветеранов войны и гарантиях социальной защиты, а также №4995, это проект закона о внесении изменений в законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и их семей. Также проект постановления о чествовании героев Украины и информировании граждан Украины о подвигах украинских военных», - заявил А.Парубий.

По его словам, также на текущей пленарной неделе парламент должен рассмотреть четыре вопроса аграрного блока и законопроекты о топливно-энергетическом комплексе. Кроме того, на рассмотрение парламента должны быть вынесены вопросы о проведении внеочередных выборов, правоохранительной деятельности, банковского и финансового секторов.