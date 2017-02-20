Сегодня 20 февраля 2017 года, 13:37

Государственная служба занятости: количество безработных уменьшилось на 16%

По состоянию на 1 февраля 2017 года по сравнению с соответствующей датой прошлого года количество безработных составляло 429 тыс. и уменьшилась на 16%. Количество лиц, получающих пособие по безработице, сократилось на 15% (до 351 тыс. человек).

Как отмечают в пресс-службе КМУ, данные по безработице некорректно сравнивать с показателями предыдущих месяцев, поскольку рынке труда присущи сезонные колебания. Количество зарегистрированных безработных ежегодно имеет пиковые периоды роста - с ноября прошлого года до марта следующего года. По состоянию на 1 января 2017 года количество безработных составляло 391 тыс. человек, на 1 декабря 2016 - 338 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2016 количество безработных составляло 491 тыс. человек, по состоянию на 1 декабря 2015 года - 434 тыс. человек.

В целом ситуация на рынке труда в текущем году характеризуется положительной динамикой. Количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, выросла на треть и составила 39 тыс. Количество вакансий в базе данных службы занятости увеличилось на половину - до 115 тыс. чел обеспеченных работой, составляла до 47 тыс., что на треть больше, в сравнению с январем 2015 года. При этом более половины из них трудоустроились оперативно в предоставлении статуса безработного.

Количество лиц, осведомленных о массовом высвобождении, уменьшилось на четверть (до 29 тыс. человек).

Количество физических лиц-предпринимателей, прекративших деятельность и зарегистрировались государственной службе занятости как безработные с начала 2017 года, составила 3,2 тыс. Почти все они получают пособие по безработице в минимальном размере (544 грн.), ведь они не платили единый социальный взнос.