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АО «PwC Legal» усиливает практики интеллектуальной собственности, IT и защиты персональных данных

20 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Команда Адвокатского объединения «PwC Legal» рада приветствовать Ольгу Романенко, которая 3 февраля присоединилась к фирме в качестве руководителя практик Интеллектуальной собственности, IT и защиты персональных данных.

Г-жа Романенко имеет широкий опыт предоставления юридических консультаций по вопросам интеллектуальной собственности (ИС), информационных технологий и защиты персональных данных.

На протяжении своей более чем десятилетней практики, Ольга консультировала многие национальные и международные компании по различным вопросам в сфере ИС, включая авторское право, знаки для товаров и услуг, патенты, коммерческую тайну. Её опыт также включает консультирование клиентов относительно коммерческого использования прав ИС (например, сделки по слиянию и поглощению, предоставление лицензий, франчайзинг).

Ольга обладает обширным опытом консультирования национальных и международных IТ-компаний. Она регулярно консультирует IТ-компании по различным юридическим вопросам, начиная от крупных аутсорсинговых проектов и защиты прав ИС до «очистки» прав ИС после закрытия сделок. Опыт Ольги также включает подготовку договоров о разработке программного обеспечения, лицензионных договоров, соглашений об аутсорсинге, управление портфелем прав ИС (поиск прав приоритета, регистрация, мониторинг регистраций, нарушающих права ИС, а также помощь с защитой прав ИС).

«Я рада присоединиться к команде PwC Legal Украина, известной на рынке благодаря своим подходам и решениям, ориентированным на клиентов», говорит Ольга. «Я с нетерпением жду начала совместной работы с моей новой командой, которая будет ориентирована на обеспечение роста фирмы и продвижение бизнес-целей наших клиентов. Команда PwC Украина, состоящая из высококвалифицированных юристов, аудиторов, налоговых специалистов и бизнес-консультантов, сможет предоставить клиентам целостную консультацию в сферах ИС и информационных технологий как на Украине, так и за рубежом».

Андрей Пронченко, управляющий партнер Адвокатского объединения PwC Legal на Украине: «Мы рады приветствовать Ольгу в нашей команде. За последний год PwC Legal продемонстрировало рост практик IP, IT и защиты персональных данных. Я уверен, что опыт и экспертиза Ольги позволят не только укрепить, но и существенно усилить позиции фирмы в направлениях, которые мы определили на 2017 год как стратегически важные».

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