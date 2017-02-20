В правительстве объявили конкурс на ряд вакантных должностей

Кабинет министров Украины объявил конкурсный отбор на ряд должностей. Согласно сообщению пресс-службы КМУ, вакантными на данный момент являются должности:
• первого заместителя и заместителя Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;
• государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины;
• первого заместителя Председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления;
• первого заместителя Председателя Государственной службы финансового мониторинга.
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