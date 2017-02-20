Сегодня 20 февраля 2017 года, 12:06

Босния и Герцеговина подаст новый иск в Международный суд ООН против Сербии по обвинению в геноциде

Босния и Герцеговина намерена подать новый иск в Международный суд ООН в Гааге против Сербии по обвинению в геноциде во время войны 1992-1995 годов. Об этом в Сараево сообщил Бакир Изетбегович, который представляет боснийцев в президиуме (коллективный высший орган исполнительной власти) Боснии и Герцеговины.

В частности, Босния намерена обжаловать решение суда в Гааге от 2007 года, которым Сербия была признана невиновной в геноциде мусульман, совершенном боснийскими сербами в Сребренице в июле 1995 года. Тогда убийство восьми тысяч мусульман в Сребренице было признано актом геноцида. Кроме того, суд постановил, что Сербия, которая поставляла оружие и военнослужащих боснийским сербам, не предприняла никаких мер, чтобы помешать геноциду мусульман. Решение Изетбеговича, которое поддерживает большинство политиков, представляющих боснийских мусульман, подверглось резкой критики со стороны политиков из числа боснийский сербов. Ранее они угрожали блокировать работу органов власти в стране, если иск будет подан. На этой неделе депутаты-боснийские сербы парализовали работу парламента страны.

Как известно, Гаагский суд позволяет подавать новый иск спустя 10 лет после первого постановления, если будут собраны новые доказательства. В Боснии и Герцеговине мусульмане составляют чуть больше половины населения, боснийские сербы - около трети, хорваты - примерно 15%. Напомним, ранее лидер Республики Сербской Милорад Додик заявил о намерении провести в 2017 году референдум об отделение республики от Боснии и Герцеговины.