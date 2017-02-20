Сегодня 20 февраля 2017 года, 12:06

Хорошие новости от «Юридической практики»

Говорят, понедельник – день тяжелый. Чтобы немного скрасить начало сложной рабочей недели, «ЮП» сделала для Вас подборку правовых новостей прошедшей недели с положительным контекстом.

Кандидаты в судьи Верховного Суда прошли письменное тестирование

16 февраля состоялась первая часть экзамена, который является первым этапом квалификационного оценивания в рамках процедуры конкурса в кассационные суды в составе Верховного Суда. Кандидаты прошли анонимное письменное тестирование. 17 февраля ВКСС обнародовала персонифицированные результаты тестирования. Следующая часть экзамена состоится завтра, 21 февраля, - кандидаты будут выполнять практическое задание.

Более ста регуляторных актов времен СССР будут отменены

Министерство юстиции Украины вскоре отменит более сотни регуляторных актов, носящих бюрократический характер, которые действовали еще во время существования Советского Союза. Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко, отметив, что такое решение будет принято в рамках работы Минюста с Кабмином по дерегуляции и отмене советских бюрократических документов.

В Киеве открыт Центр ювенальной пробации

Министр юстиции Павел Петренко вместе с Уполномоченным послом Канады на Украине Романом Ващуком открыли в Киеве Центр ювенальной пробации. Здесь несовершеннолетние, получившие условные сроки, смогут пройти специальные программы, которые помогут им больше не иметь проблем с законом. «По опыту работы таких центров мы видим, что среди детей, которые прошли через пробационные программы, повторно совершивших преступления лишь 2% несовершеннолетних. Это прекрасный результат», - подчеркнул Министр юстиции.

Вступил в силу порядок полной проверки е-деклараций

Порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников вступил в силу. Предусмотрено, что полная проверка проходит на протяжении 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки. В случае необходимости сроки проверки могут быть продолжены до 30 дней. В случае, если НАПК получило информацию о возможном отображении в декларации недостоверных ведомостей, оно на протяжении 15 рабочих дней решает вопрос о проведении полной проверки декларации.

Родителям школьников предлагают предоставить отпуск на период карантина

В Комитете Верховного Совета Украины поддержали законопроект № 4139 относительно урегулирования вопроса отпуска на период установления карантина в школах. Законопроектом предлагается установить, что по желанию матери (или другого лица, указанной в части третьей статьи 18 Закона об отпусках) в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период установления ограничительных противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

В правительстве решили стимулировать промышленность Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, а также членам Национального комитета развития промышленности подготовить систему мер по стимулированию производства на Украине. Премьер-министр отметил, что предпосылки к такому восстановлению есть: по итогам четвертого квартала 2016 года рост ВВП составил 4,7%. По мнению Гройсмана, нарастить производство можно достаточно быстро – путем инвестирования в развитие техники, в повышение качества продукции.

СНБО обязал правительство проверить обоснованность тарифов ЖКХ

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину вместе с НКРЭКУ безотлагательно изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. Об этом говорится в решении СНБО от 16 февраля, утвержденном президентским Указом № 37/2017. Согласно документу, Кабмин также обязан вместе с Нацкомиссией безотлагательно проработать возможные меры по совершенствованию механизмов госрегулирования деятельности в данной сфере и проинформировать население о результатах этой работы.

Планируется ввести новые льготы на электромобили

Через три года доля электромобилей должна составлять 15% от всех проданных авто, заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Чтобы достичь этого показателя, планируется отменить акциз на электромобили на Украине, а также НДС и сбор в пенсионный фонд при первой регистрации. Суммарно это позволит снизить цену на 21,6%. По словам В.Омеляна, также рассматривается вариант компенсации части стоимости электрокара.

АМКУ расследует дело в отношении Минюста на рынке реализации арестованного имущества

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения Министерством юстиции Украины нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. В АМКУ считают, что Минюст совершил антиконкурентные действия органа власти в виде принятия акта, который привел к устранению конкуренции на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов. Ранее компании-организаторы электронных торгов жалувались в АМКУ, что на рынке арестованного имущества существует монополия госпредприятия СЕТАМ.