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Украина сменила представителя в МВФ

20 февраля 2017 года Источник:Українські Новини

Бывший заместитель главы НБУ Владислав Рашкован назначен заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Руководство региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами назначило нового представителя от Украины в рамках ротации.

Им стал Владислав Рашкован, который начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне (США) с 27 февраля этого года.

«Хочу поблагодарить Александра Петрика за его долгую и плодотворную работу, уверена, впереди нас ждут новые горизонты и высокий уровень сотрудничества с МВФ в дальнейшем», - отметила глава Национального банка и управляющая от Украины в Международном валютном фонде Валерия Гонтарева.

Срок пребывания в должности заместителя исполнительного директора в МВФ - 4 года.

Решение о назначении на должность принимают руководители региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами, в которую входит Украина.

Членами этой группы являются 15 стран (Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Армения, Грузия, Израиль, Кипр, Люксембург, Македония, Молдова, Нидерланды, Румыния, Украина, Хорватия, Черногория).

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