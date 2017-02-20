Сегодня 20 февраля 2017 года, 10:35

Стало известно, сколько украинцы за год заплатили налога на недвижимость

Поступления в местные бюджеты от налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в 2016 году составили 1,419 млрд грн, что в 1,9 раза больше, чем за 2015 год.

Об этом сообщила Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, в 2016 году поступления в местные бюджеты от налога на недвижимость составили 1,419 млрд грн, из которых 1,209 млрд грн – от юридических лиц, 0,210 млрд грн – физических лиц.

В сообщении также указано, что в 2016 году владельцы жилой недвижимости уплатили 154 млн грн указанного налога, что на 56 млн грн больше, чем за 2015 год. В Фискальной службе отметили, что в 2015 году поступления в местные бюджеты от налога на недвижимость составили 745,7 млн грн.

С 1 января 2017 года в Украине вступил в силу Закон Украины от 20 декабря 2016 № 1791-VIII “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году», согласно которому налогом на недвижимость облагаются квартиры площадью свыше 60 кв. м и частные дома площадью более 120 кв. м, при этом налог не превышает 3% от минимальной зарплаты за 1 кв. м в год. Ставки на текущий год устанавливаются решениями советов.