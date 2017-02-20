В Польше хотят существенно изменить процедуру трудоустройства украинцев

Министерство труда, семьи и социальной политики Польши предлагает обновить закон "О содействии трудоустройству", которым предусматривается существенное изменение процедуры трудоустройства украинцев.
О деталях предлагаемых изменений в интервью газете "Наш выбор" рассказала эксперт по вопросам легализации пребывания, председатель Фонда развития "Вне границ" Ксения Наранович.
В Польше уже более 10 лет функционирует система заявлений (декларация работодателя, что он хочет взять иностранца на работу, заверенная в местном управлении труда –ред.), которая позволяет гражданам нескольких стран работать до 6 месяцев без оформления разрешения на работу. Такая система действует для граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, РФ и Украины.
Изменения, которые предлагается внести в закон "О содействии трудоустройству", касаются системы заявлений.
Как объясняет Ксения Наранович, вопрос заявлений теперь будет регламентироваться законом, а не приказом. Практика заявлений, которая изначально планировалась как временная, станет постоянной.
"В проекте закона ограничивается круг юридических лиц, которые в принципе могут оформлять разрешения на работу, разрешения на сезонную работу (новый тип разрешения, который вводится согласно евросоюзной директивой — ред.) и заявления", - рассказывает эксперт. В частности, теперь будет иметь значение, омел ли работодатель проблемы с Заведением социального страхования.
Кроме того, заявления станут платными – 30 злотых (около 7 евро).
Также, согласно предлагаемым изменениям, в случае изменения данных работодателя — названия, формы юридического лица — разрешение на работу не надо будет менять.
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