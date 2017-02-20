В Госказначействе готовят новую систему уплаты налогов и сборов

Государственная казначейская служба в текущем году планирует внедрить систему уплаты налогов и сборов через единый счет, с распределением платежей по отдельным счетам самостоятельно на базе отчетности налогоплательщика.
Об этом сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз.
“Еще один проект, который мы хотим внедрить, и некоторые нормы уже прописаны в Налоговом кодексе, – это уплата налогов на единый счет”, – сказала она.
Т.Слюз объяснила, что система будет функционировать по аналогии с автоматическим возмещением НДС, то есть налогоплательщикам будут автоматически открыты счета, и Госказначейство на основании их отчетности будет зачислять налоги в автоматическом режиме.
По ее словам, это позволит сэкономить время налогоплательщиков и избежать штрафов налоговых органов по перечислению налогов не на тот счет.
“Думаю, что с 1 января 2018 года это будет работать. Но не по всем налогам: НДС остается здесь, акциз – также, и для налога с доходов физических лиц это невозможно, плюс единый социальный взнос”, – добавила г-жа Слюз.
Председатель Госказначейства также отметила, что необходимые изменения в Налоговый кодекс уже внесены и требуется только корректировка приказов Министерства финансов и Государственной фискальной службы, а основная база уже построена на основании электронного реестра по НДС, при этом расходы на внедрение проекта незначительны, а эффект – очевиден.
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