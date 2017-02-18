Сегодня 18 февраля 2017 года, 19:09

П.Гречковский переизбран на должность представителя от Совета адвокатов Киевской области в САУ

Павел Гречковский переизбран на должность представителя от Совета адвокатов Киевской области в САУ. Других кандидатур не выдвигалось. 146 делегатов проголосовали ЗА, воздержался лишь П.Гречковский. "Мне не стыдно ни за одно решание, за которое я голосовал"- отметил П.Гречковский.