Ревизионная комиссия положительно оценила работу органов адвокатского самоуправления Киевской области

В ходе Конференции заслушали заключение ревизионной комиссии адвокатов Киевской области. Злоупотреблений служебным положением выявлено не было. Смета была превышена лишь в одном случае, который как раз касается конфликта КДКА.
В целом, ревкомисия дала положительную оценку деятельности органов адвокатского самоуправления киевской области. Принято решение признать работу удовлетворительной, а заключение ревкомиссии принять к сведенью.
Предыдущий председатель комиссии Клименко Тамара сложила свои полномочия.
В состав ревкомисси вошли Каращук Виталий, Ибрагим Садыхов (старый состав). Вместо Тамары Клименко на должность председателя была избрана Светлана Брим.
Представитель в ВКДКА от адвокатов Киевской области выступил с докладом и заявил самоотвод. На его должность выдвинули кандидатуры Галины Козиной и Нины Чернобай. В итоге на должность представителя ВКДКА от адвокатов Киевской области избрана Нина Чернобай.
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