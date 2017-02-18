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Избираются члены дисциплинарной и квалификационной палат КДКА Киевской области (обновляется)

18 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

После перерыва делегаты Конференции перешли к вопросу об избрании членов дисциплинарной и квалификационной палат КДКА.

Напомним, что в соответствии с законом максимальное количество членов для дисциплинарной палаты – 11 адвокатов, квалификационной - 9.

Елизавета Лесниченко представила делегатам всех членов палаты прошлого состава и призвала их поддержать. "Мы - не карманная палата. У нас есть хорошие оружие - наша совесть и закон" - резюмировала она.

В итоге, дисциплинарная палата КДКА Киевской области переизбрана в следующем составе:

Лисниченко Елизавета Сергеевна – председатель палаты

Бирюкова Алина Николаевна

Воронина Наталья Юрьевна

Олкова Тамила Александровна

Качан Владимир Трохимович

Грязнова Любовь Николаевна

Малиневский Олег Николаевич

Очкольда Николай Геннадиевич

Павлов Николай Александрович

Фоя Елена Владимировна

Евгений Степанов (Анжелика Сицко не сможет временно выполнять свои обзанности в дисциплинарной палате).

В квалификационную палату предлагают также прежний состав. Своих коллег делегатам представила Тамара Мартишенко, председатель палаты.

Петр Бойко и другие делегаты предложили также кандидатуры Ильи Костина, Леонида Тапал, Федора Иванова и др. В результате делегаты перешли к рейтинговому голосованию.

По результатам голосования в состав квалификационной палаты вошли: Мартышенко Тамара, Горай Людмила, Бойко Людмила, Костин Илья, Серегин Александр, Топал Леонид, Сариева Екатерина, Кузьменко Светлана, Доманский.

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