Делегаты заслушали отчет председателя КДКА Киевской области Владимира Полищука. В основном речь шла о конфликте внутри КДКА. Также он рассказал о том, что сегодня зарегистрировано 704 кандидата сдачу квалификационного экзамена.
В тоже время Петр Бойко сообщил делегатам, что с отчетом о деятельности на конференции должна была отчитаться Галина Ковбасинская, но по неизвестным причинам она не явилась.
Делагаты утвердили отчет В.Полищука и перешли к избранию председателя КДАА Киевской области. Делегаты выдвинули только одну кандидатуру - Владимира Полищука.
В итоге, за – 197 человек, один делегат воздержался, остальные не голосовали.
Объявлен перерыв на 40 минут.
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