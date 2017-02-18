Сегодня 18 февраля 2017 года, 16:07

Владимир Полищук переизбран председателем КДКА Киевской области

Делегаты заслушали отчет председателя КДКА Киевской области Владимира Полищука. В основном речь шла о конфликте внутри КДКА. Также он рассказал о том, что сегодня зарегистрировано 704 кандидата сдачу квалификационного экзамена.

В тоже время Петр Бойко сообщил делегатам, что с отчетом о деятельности на конференции должна была отчитаться Галина Ковбасинская, но по неизвестным причинам она не явилась.

Делагаты утвердили отчет В.Полищука и перешли к избранию председателя КДАА Киевской области. Делегаты выдвинули только одну кандидатуру - Владимира Полищука.

В итоге, за – 197 человек, один делегат воздержался, остальные не голосовали.

Объявлен перерыв на 40 минут.