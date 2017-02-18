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Петр Бойко переизбран председателем Совета адвокатов Киевской области

18 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

"Есть разное понимание и видение того, какой должна быть адвокатура. Но самое главное - это независимость и самостоятельность регионов" - отмечает Петр Бойко, призывая адвокатов прийти на конференцию по избранию делегатов на отчетно-выборный съезд.

По результатам работы мандатной комиссии 204 делегата получили мандатные свидетельства.

Утвержден отчет председателя Совета адвокатов киевской области.

Внесли изменения в очередность рассмотрения вопросов. После каждого отчета будет проведено голосование за руководство регионального органа адвокатского самоуправления.

Сейчас идет выдвижение кандидатов на председателя Совета адвокатов Киевской области.

Делегаты из разных регионов выдвинули кандидатуру Петра Бойко. Альтернативные кандидатуры не выдвигались.

По результатам голосования избрали Петра Бойко. За – 203 делегата, 1 воздержался.

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