Количество выездов представителей Комитета по защите прав адвокатов с каждым годом растет,- Петр Бойко

"Это первая отчетно-выборная конференция. Почти за пять лет было выкуплено помещение для Совета адвокатов Киевской области. На счетах сегодня мы имеем 5 млн грн. Мы не стали чиновниками и у нас есть очень сильный коллектив, который работает на вас всех" – сообщил делегатам Петр Бойко в начале отчетного доклада о работе.
Кроме того, он привел статистику выездов представителей комитета по защите прав адвокатов на сообщения правозащитников. Так, в 2013 году было два выезда, в 2014 - 7 выездов (из них 5 на обыски рабочих мест адвокатов и 2 - на недопуск адвокатов на обыски у клиентов), в 2015 году - 14 выездов и в 2016 уже 43 (из них 32 - на обыски у адвокатов).
"Нам удалось сыграть ключевую роль в защите прав адвокатов, когда сумели остановить правоохранительные органы"- подчеркивает Петр Бойко.
Кроме того он сообщил, что выдано 440 свидетельств о повышении квалификации.
Также участников ознакомили с финансовой отчетностью. К слову, каждый делегат получил документ об исполнении сметы Совета на 2016 год.
Делегаты избрали председателя мандатной комиссии Байдыка Александра и секретаря - Грязнову Людмилу.
По результатам работы комиссия подтвердила полномочия 204 делегатов. На данный момент объявлен перерыв для замены временных свидетельств делегатов на мандаты.
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