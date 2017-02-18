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Сегодня 18 февраля 2017 года, 13:04

Начала свою работу Отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области

«Юридическая практика» начинает текстовую трансляцию сегодняшней Отчетно-выборной Конференции адвокатов Киевской области.

В повестке дня 15 вопросов:

1. Отчет председателя Совета адвокатов Киевской области.

2. Отчет председателя КДКА Киевской области.

3. Заключение ревизионной комиссии адвокатов Киевской области.

4. Вывод представителя адвокатов Киевской области в составе Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

5. Вывод представителя адвокатов Киевской области в Совете адвокатов Украины.

6. Избрание Председателя КДКА Киевской области на новый срок.

7. Избрание членов квалификационной и дисциплинарной палат КДКА Киевской области на новый срок.

8. Избрание Председателя Совета адвокатов Киевской области на новый срок.

9. Избрание членов Совета адвокатов Киевской области на новый срок.

10. Избрание Председателя ревизионной комиссии адвокатов Киевской области на новый срок.

11. Избрание членов ревизионной комиссии адвокатов Киевской области на новый срок.

12. Избрание представителя адвокатов Киевской области в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры на новый срок.

13. Избрание представителя адвокатов Киевской области в Совете адвокатов Украины на новый срок.

14. Утверждение штатного расписания и сметы КДКА Киевской области.

15. Утверждение штатного расписания и сметы Совета адвокатов Киевской области.

Из 215 делегатов зарегистрировались 204 человека.

Председателем конференции практически единогласно избран Петр Бойко. Отметим, что другие кандидатуры не выдвигались. Также единогласно на должность секретаря избрана Ольга Демедюк.

Делагаты конференции избрали счетную комиссию и мандатную комисию в составе пяти человек. Председатель счетной комиссии избран Скользский Василий, секретарь - Дмитрий Беляев.

Кроме того, делегаты поддержали предложение избирать руководящие органы путем открытого голосования.

Делегаты проголосовали за повестку дня.

Отметим, что на Конференции в качестве наблюдателей присутствуют члены САУ. Такое решение было принято на внеочередном заседании САУ 16 февраля.

Делегаты проголосовали за регламент Конференции.

Пока работает мандатная комисия, Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области, ознакамливает делегатов с отчетом работы совета.