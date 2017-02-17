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Сегодня 17 февраля 2017 года, 18:52

ВККС обнародовала персонифицированные результаты анонимного тестирования в рамках конкурса в ВС

Высшей квалификационной комиссией судей Украины 17 февраля 2017 года определены результаты сданного вчера анонимного письменного тестирования на этапе экзамена во время квалификационного тестирования в рамках процедуры конкурса в Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.

При определении результатов анонимного письменного тестирования системой автоматизации рабочих процессов Комиссии не обнаружено бланков ответов анонимного письменного тестирования с сгенерированными системой индивидуальными кодами кандидата на должность судьи Кассационного административного суда Любчич Л.В., кандидата на должность судьи Кассационного уголовного суда Кричун Ю.А. и кандидатов на должность судьи Кассационного гражданского суда Колодийчука М.В. и Мазур Л.М.

К выполнению практического задания на этапе экзамена во время квалификационного тестирования в рамках конкурса в Верховный Суд не допускаются кандидаты:

1) которые 16 февраля с.г. не явились на сдачу анонимного письменного тестирования (согласно списку по этой ссылке)

2) которые получили меньше минимально допустимого балла для анонимного письменного тестирования;

3) бланки ответов анонимного письменного тестирования которых не выявлены.

Высшей квалификационной комиссией судей Украины прекращено участие в конкурсе до кассационных судов в составе Верховного Суда указанных выше кандидатов.