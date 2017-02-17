Высшей квалификационной комиссией судей Украины 17 февраля 2017 года определены результаты сданного вчера анонимного письменного тестирования на этапе экзамена во время квалификационного тестирования в рамках процедуры конкурса в Кассационный административный суд, Кассационный хозяйственный суд, Кассационный уголовный суд и Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда.
При определении результатов анонимного письменного тестирования системой автоматизации рабочих процессов Комиссии не обнаружено бланков ответов анонимного письменного тестирования с сгенерированными системой индивидуальными кодами кандидата на должность судьи Кассационного административного суда Любчич Л.В., кандидата на должность судьи Кассационного уголовного суда Кричун Ю.А. и кандидатов на должность судьи Кассационного гражданского суда Колодийчука М.В. и Мазур Л.М.
К выполнению практического задания на этапе экзамена во время квалификационного тестирования в рамках конкурса в Верховный Суд не допускаются кандидаты:
1) которые 16 февраля с.г. не явились на сдачу анонимного письменного тестирования (согласно списку по этой ссылке)
2) которые получили меньше минимально допустимого балла для анонимного письменного тестирования;
3) бланки ответов анонимного письменного тестирования которых не выявлены.
Высшей квалификационной комиссией судей Украины прекращено участие в конкурсе до кассационных судов в составе Верховного Суда указанных выше кандидатов.
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