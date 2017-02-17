Депутаты предлагают ограничить доступ к государственной тайне лицам с двойным гражданством

Народные депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко» подготовили и внесли на рассмотрение Верховного Совета законопроект, которым предлагается ограничить доступ к государственной тайне лицам с двойным гражданством.
Как сообщили в пресс-службе «БПП», авторы документа отмечают, что в приграничных регионах массовый характер приобрела практика получения украинцами второго гражданства.
«Таким образом иностранной стороной создаются позиции влияния в органах власти всех уровней для внедрения собственной внешней политики в отношении Украины, распространения сепаратистских настроений в обществе, что связано с территориальными претензиями к нашему государству», - заявил народный депутат из фракции «БПП» Юрий Македон.
По его словам, наличие у украинских граждан из числа лиц, имеющих допуск к государственной тайне, гражданства других государств создает предпосылки для нарушения Украиной ее международных обязательств по взаимной охране секретной информации. Проектом закона предусматривается внести изменения в Закон Украины «О государственной тайне», Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины. В частности, предлагается ввести уголовную ответственность за несообщение о получении лицами, имеющими доступ к государственной тайне, гражданства или подданства другого государства. Как известно, проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов организации и обеспечения охраны государственной тайны (регистрационный номер 6086) зарегистрирован на сайте Верховного совета 15 февраля.
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