Сегодня 17 февраля 2017 года, 18:52

Омбудсмен обратилась в КСУ относительно Закона о Нацполиции

Уполномоченный Верховного Совета Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась в КСУ относительно неконституционности положения части второй статьи 26 Закона Украины «О Национальной полиции». Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«В конституционном представлении Уполномоченного говорится, что упомянутое положение в части, позволяет полиции во время наполнения баз (банков) данных, определенных в пункте 7 части первой настоящей статьи, обеспечивать сбор, накопление биометрических данных в виде образцов ДНК, является таким, что не соответствует положениям статьи 3, частей первой, второй статьи 8 и части первой, второй статьи 32 Конституции Украины в их взаимосвязи», - сказано в сообщении.

Так, в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 26 Закона Украины «О Национальной полиции» полиция наполняет и поддерживает в актуальном состоянии базы (банки) данных, входящих в единую информационную систему Министерства внутренних дел Украины, в отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении правонарушений (административное задержание, в согласовании с поручениями органов правопорядка, задержание лиц органами досудебного расследования, административный арест, домашний арест).

Также сообщается, что в соответствии с частью второй статьи 26 указанного закона при наполнении баз (банков) данных, определенных в пункте 7 части первой настоящей статьи, полиция обеспечивает сбор, накопление мультимедийной информации (фото, видео, звукозапись) и биометрических данных (дактилокарткы, образцы ДНК).

Кроме того, в конституционном представлении Уполномоченный по правам человека обратила внимание, что законодателем совершенно не дифференцированны случаи необходимости сбора образцов ДНК в зависимости от степени тяжести и характера правонарушения, не определено, при каких именно обстоятельствах могут отбираться у лица образцы ДНК, порядок отобрания, период и порядок их хранения, порядок уничтожения и доступа к такой информации самой личности или ее родственников.