Порядок проведения контроля и полной проверки электронных деклараций чиновников вступил в силу. Так, указанный документ сегодня был опубликован в бюллетене «Офіційний вісник України». Порядок вступает в силу со дня его официального опубликования.
Согласно ему, полная проверка по этому порядку проходит на протяжении 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.
В случае необходимости сроки проверки могут быть продолжены до 30 дней.
В случае, если Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило информацию о возможном отображении в декларации недостоверных ведомостей, то агентство на протяжении 15 рабочих дней решает вопрос о проведении полной проверки декларации.
Полная проверка осуществляется в такой приоритетности: декларации лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение; декларации лиц, должности которых относятся к категории «А» государственной службы и к 1-3 категориям согласно закону «О службе в органах местного самоуправления»; декларации судей, прокуроров, военных и т.д.
Как ранее сообщала «ЮП», Министерство юстиции зарегистрировало порядок проверки электронных деклараций чиновников 13 февраля.
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