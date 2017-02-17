Сегодня 17 февраля 2017 года, 17:21

В Минюсте пообещали отменить более ста регуляторных актов времен СССР

Министерство юстиции Украины на следующей неделе отменит более сотни регуляторных актов, носящих бюрократический характер, которые действовали еще во время существования Советского Союза. Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко.

«Я думаю, что есть еще сотни таких документов (речь идет о бюрократических документах, которые действуют, возможно, еще со времен Советского Союза – Ред.). Могу сделать маленький анонс, на следующей неделе мы отменим более сотни регуляторных актов старых периодов ГФС и разных инспекций», – рассказал П.Петренко журналистам по завершению коллегии Минюста.

При этом он добавил, что будет сделана соответствующая презентация и напомнил, что все это проходит в рамках работы Минюста с Кабмином по дерегуляции отмены советских бюрократических документов.

Напомним, с 1 января 2017 года ряд актов санитарного законодательства советского периода утратил силу.