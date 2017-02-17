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Pavlenko Legal Group успешно отстояла правовую позицию украинского банка

17 февраля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Pavlenko Legal Group успешно отстояла правовую позицию украинского банка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Команда судебных юристов одержала победу, представляя интересы Клиента в Высшем хозяйственном суде Украины в споре на предмет толкований условий Кредитного договора. По результату работы юристов компании постановлением ВХСУ оставлено в силе решение, ранее принятое ХСгК в пользу Банка.

Это принципиально важное дело рассматривалось судами трех инстанций с августа 2016 года. Важность спора состояла в том, что в случае проигрыша Банк потерял бы право требования к поручителю должника. Задолженность по телу кредита перед Банком состояла 37 млн. долларов США.

Также, в связи с толкованием договора в пользу Банка стало возможным разблокировать ещё несколько судебных процессов, связанных с попытками должника не выполнять свои обязательства.

Со стороны Pavlenko Legal Group над процессом работали управляющий партнер, адвокат Александра Павленко, руководитель судебной практики, адвокат Елена Перцова и юрист Андрей Чекалов.

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