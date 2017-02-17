Сегодня 17 февраля 2017 года, 17:21

Минюст будет требовать единого руководителя для НАПК

Министерство юстиции Украины будет требовать единого руководителя для Национального агентства по предотвращению коррупции, если и дальше не будет эффективной работы. Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко журналистам в пятницу, 17 февраля.

«Если дальше будет продолжаться ситуация, когда Минюст делает за них работу, органы Кабинета министров выполняют их работу, - мы будем ставить вопрос о структурном переформатировании, создании модели через изменения к закону, где будет единоличное руководство, единоличная ответственность», - сказал П.Петренко.

Он отметил, что коллегиальный орган - это институциональная ошибка.