Минюст будет требовать единого руководителя для НАПК

Министерство юстиции Украины будет требовать единого руководителя для Национального агентства по предотвращению коррупции, если и дальше не будет эффективной работы. Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко журналистам в пятницу, 17 февраля.
«Если дальше будет продолжаться ситуация, когда Минюст делает за них работу, органы Кабинета министров выполняют их работу, - мы будем ставить вопрос о структурном переформатировании, создании модели через изменения к закону, где будет единоличное руководство, единоличная ответственность», - сказал П.Петренко.
Он отметил, что коллегиальный орган - это институциональная ошибка.
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