Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра тарифов на газ для населения

Украина и МВФ договорились о новых условиях пересмотра цены газа для населения с 1 апреля 2017 года. Об этом говорится в проекте обновленной редакции Меморандума о сотрудничестве.
Согласно ему, пересмотр цены в зависимости от изменения стоимости импортного газа будет проводиться с 1 апреля не ежеквартально, как предполагалось ранее, а каждые полгода.
За основу будет браться средняя цена импортного газа за 6 месяцев.
Учитывая увеличение периода для определения ценового ориентира, снижается вероятность того, что средняя цена импортного газа в апреле существенно изменится. При этом не исключено, что цена может увеличиться незначительно из-за девальвации гривны, констатирует агентство.
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