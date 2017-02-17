Сегодня 17 февраля 2017 года, 15:50

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе, - министр Петренко

Изменения в закон о заочном осуждении будут представлены на следующей неделе. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«На следующей неделе мы уже увидим наработанный законопроект. Речь идет о том, что Генеральная прокуратура просить продления сроков в рамках расследования дел в заочном уголовном производстве для того, чтобы завершить сложные дела», - сказал П.Петренко.

Он отметил, что изменения уже наработаны в ГПУ.

«Я думаю, что украинский парламент найдет соответствующее количеств голосов», - добавил г-н Петренко.