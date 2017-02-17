Сегодня 17 февраля 2017 года, 15:50

АМКУ расследует дело в отношении Минюста: изучается рынок реализации арестованного имущества

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела по признакам совершения Министерством юстиции Украины нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом на своей странице в сети Фейсбук написала государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская.

«Подписала представление о начале рассмотрения дела по признакам совершения Министерством юстиции Украины нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», путем совершения антиконкурентных действий органа власти в виде принятия акта, который привел к устранению конкуренции на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов», - сообщила А.Загребельская.

Напомним, в мае 2016 года в ответ на многочисленные обращения от компаний-организаторов электронных торгов, которые жаловались, что на рынке арестованного имущества существует монополия Государственного предприятия СЕТАМ, АМКУ начал проведение исследования рынка реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов

В сентябре 2016 года АМКУ обязал Минюст прекратить монополию ГП СЕТАМ. На заседании Комитета 20 сентября 2016 года вынесли решение, которым предоставили Министерству юстиции Украины обязательные для рассмотрения рекомендации о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, устранения причин возникновения этих нарушений и условий, им способствующих, а именно: разграничить функции предприятия - организатора торгов и субъекта, обеспечивает сопровождение программного обеспечения системы электронных торгов, технологического обеспечения, сохранения и защиты данных, содержащихся в ней.

Внести изменения в нормативно-правовых актов, которыми будет предусмотрено:

• возможность осуществления деятельности на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов не только ГП «СЕТАМ», но и другими субъектами хозяйствования;

• объективные недискриминационные критерии к субъектам хозяйствования - организаторам торгов, которые могут быть участниками рынка реализации арестованного имущества, а также конкурентную процедуру их отбора;

• верхний предел размера вознаграждения организатору за организацию и проведение электронных торгов, что обеспечит возможность конкурировать субъектам хозяйствования - организаторам торгов по цене.

Тогда АМКУ дал Минюсту 30 дней на выполнение обязательных рекомендаций. Однако ни через месяц, ни до сих пор - Минюст так и не выполнил предписаний АМКУ.