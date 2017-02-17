Сегодня 17 февраля 2017 года, 15:50

Суд арестовал ТРЦ «Караван» в Киеве

Голосеевский районный суд г.Киева наложил арест на недвижимое имущество торгово-развлекательного центра «Караван», который находится в Киеве по адресу ул.Луговая, 12. Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.

«Наложить арест на нежилое здание - торгово-развлекательный комплекс, который находится по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, а также торгово-офисное здание, находящееся по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, которые на праве собственности принадлежат Частному акционерному обществу «Лекс холдинг»», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение следственного судьи может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение пяти дней со дня объявления. Как отмечается, следователь Главного управления Национальной полиции Киева обратился в суд с ходатайством об аресте недвижимого имущества ТРЦ «Караван» площадью 46,7 тыс. кв. м и торгово-офисного здания площадью 10,5 тыс. кв. м.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 9 июля 2013 должностные лица «Лекс холдинг» путем обмана и злоупотребления доверием на основании кредитного договора получили в ПАО «ВТБ Банк» кредитные средства, которыми в дальнейшем завладели, после чего начали процедуру банкротства предприятия с целью вывести по обеспечению залоговое и ипотечное имущество, чем нанесли указанной финансовому учреждению ущерб на общую сумму 73,9 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что суд повторно арестовал бизнес-центр «Гулливер», который расположен на площади Спортивной в Киеве.