Суд арестовал ТРЦ «Караван» в Киеве

Голосеевский районный суд г.Киева наложил арест на недвижимое имущество торгово-развлекательного центра «Караван», который находится в Киеве по адресу ул.Луговая, 12. Об этом свидетельствует соответствующее решение суда.
«Наложить арест на нежилое здание - торгово-развлекательный комплекс, который находится по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, а также торгово-офисное здание, находящееся по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, которые на праве собственности принадлежат Частному акционерному обществу «Лекс холдинг»», - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение следственного судьи может быть обжаловано в Апелляционном суде города Киева в течение пяти дней со дня объявления. Как отмечается, следователь Главного управления Национальной полиции Киева обратился в суд с ходатайством об аресте недвижимого имущества ТРЦ «Караван» площадью 46,7 тыс. кв. м и торгово-офисного здания площадью 10,5 тыс. кв. м.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 9 июля 2013 должностные лица «Лекс холдинг» путем обмана и злоупотребления доверием на основании кредитного договора получили в ПАО «ВТБ Банк» кредитные средства, которыми в дальнейшем завладели, после чего начали процедуру банкротства предприятия с целью вывести по обеспечению залоговое и ипотечное имущество, чем нанесли указанной финансовому учреждению ущерб на общую сумму 73,9 млн долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что суд повторно арестовал бизнес-центр «Гулливер», который расположен на площади Спортивной в Киеве.
Сохранить:
Контакты:
Какое из весенних событий 2017-го для вас самое ожидаемое?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер цифровой отрасли года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»
Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»
Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»
Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»
Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн
ipLex - мобильные правовые системы
"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: