он же e-mail

Сегодня 17 февраля 2017 года, 14:19

Команда НаУКМА победила в соревновании юристов в Европейском суде по правам человека

Команда национального университета «Киево-Могилянская Академия» победила в престижном конкурсе юристов Европейского суда по правам человека. Об этом сообщается на странице в Facebook команды факультета правовых наук НаУКМА.

«Команда Киево-Могилянской Академии победила в конкурсе Европейского суда по правам человека European Human Rights Moot Court Competition!» – говорится в сообщении.

НаУКМА на конкурсе представляли Олег Дикий, София Костомарова, Андрей Влайко, Мария Новикова и тренер Ольга Асадча.

Кроме того, сообщается, что украинская команда «победила в номинации «заявление истца», а Олег Дикий стал «лучшим оратором» в финале».

Как говорится в сообщении о победителях конкурса на сайте Совета Европы, в финале команда из Украины победила представителей Софийского университета из Болгарии, третье место по результатам уже пятого European Human Rights Moot Court Competition команда из Университета Кембриджа (Великобритания).

Также сообщается, что финальный раунд состоялся в Европейском суде по правам человека в Страсбурге 16 февраля.

Всего в конкурсе приняли участие двадцать университетских команд из пятнадцати стран (Болгария, Хорватия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Румыния, Российская Федерация, Словацкая Республика, Словения, Испания, Швейцария, Украина и Великобритания).

Темой нынешнего конкурса была дело в отношении баланса между правами личности и национальной безопасности. Команда-победитель будет награждена стажировкой в Евросуде.

Организаторам конкурса выступают Европейская Ассоциация студентов права (ELSA) и Совет Европы.

Напомним, в прошлом году студенты национального университета «Киево-Могилянская академия» стали победителями крупнейшего европейского конкурса по международному праву Telders International Moot Court Competition, который проводится ежегодно в Гааге.