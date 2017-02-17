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Депутаты просят КСУ признать неконституционным мораторий на продажу с/х земли

17 февраля 2017 года Источник:LB.ua

55 народных депутатов направили представление к Конституционный Суд с просьбой признать неконституционным мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Обращение было доставлено в КСУ сегодня, 17 февраля.

«Нынешнее законодательство в чем-то повторяет декрет Ленина [о земле]. Именно поэтому наше представление не только за права и свободы наших граждан, наше представление - и за то, чтобы мы вбили гвоздь в гроб Советского Союза», - заявил один из инициаторов представления Алексей Мушак (БПП).

Он надеется, что это позволит сместить дискуссию с вопроса «нужен мораторий - не нужен мораторий» на вопрос, каким должен быть рынок земли на Украине.

Напомним, что формально мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине действует временно, но его постоянно продлевают. Причина - власть до сих пор не определилась, как запускать рынок земли.

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