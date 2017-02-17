Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 февраля 2017 года, 14:19

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении 9 лиц по «газовому делу»

17 февраля 2017 года Источник:РБК-Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 16 февраля завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действий 9 человек, задействованных в «газовом деле». Об этом сообщает прес-служба НАБУ.

«Указанное уголовное производство касается действий девяти подозреваемых, которые не находятся в розыске. В частности, речь идет о трех работниках ПАО «Укргаздобыча» и шестерых представителях компаний-операторов совместной деятельности, подконтрольных, по версии следствия, народному депутату Александру Онищенко. По убеждению детективов НАБУ, они были задействованы в схеме хищения средств во время добычи и продажи природного газа, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен», - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено вероятную причастность к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять включительно с Александром Онищенко находятся в розыске.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (999) от 14/02/17 Свежий номер

Медиаправо

№ 7 (999)
Государство и юристы

Форменный порядок

Отрасли практики

По линии Фонда

Судебная практика

Трудовая повинность

Частная практика

Рисковое производство

Архив голосованийVox Populi

Когда вы начали читать газету «Юридическая практика»?

С выхода ее первых номеров.

Когда выбрал для себя профессию юриста.

Когда у газеты появилась электронная версия.

Когда «ЮП» завела страничку в Fаcebook.

Точно уже не помню.

Вообще не читаю.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
    aequo
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Лидер логистической отрасли года»

Национальный налоговый форум «ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ПРИБЫЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Аграрий года»

Дві команди представлятимуть Україну у Вашингтоні на студентських змаганнях з міжнародного права

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Телевизионный журналист года»

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2016» в номинации «Деятель искусств года»

Тихих гаваней уже не будет

Качество правосудия невозможно без эффективной оптимизации судебной системы

Международный форум «МИГРАЦИЯ, РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ»

Деловой еженедельник БИЗНЕС меняет логотип и дизайн

ipLex - мобильные правовые системы

"Український адвокат" официальное издание высших органов адвокатского самоуправления

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом