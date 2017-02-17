Сегодня 17 февраля 2017 года, 14:19

НАБУ завершило досудебное расследование в отношении 9 лиц по «газовому делу»

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 16 февраля завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении действий 9 человек, задействованных в «газовом деле». Об этом сообщает прес-служба НАБУ.

«Указанное уголовное производство касается действий девяти подозреваемых, которые не находятся в розыске. В частности, речь идет о трех работниках ПАО «Укргаздобыча» и шестерых представителях компаний-операторов совместной деятельности, подконтрольных, по версии следствия, народному депутату Александру Онищенко. По убеждению детективов НАБУ, они были задействованы в схеме хищения средств во время добычи и продажи природного газа, в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд гривен», - отмечают в ведомстве.

Сообщается, что подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366, ч.1 ст.388 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено вероятную причастность к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять включительно с Александром Онищенко находятся в розыске.