Суд арестовал вице-президента компании Samsung по подозрению в коррупции

Во вторник прокуратура Южной Кореи запросила ордера на арест Ли Чжэ Ена и Сан Джин Пака, подозреваемых по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе.
В то же время южнокорейский суд отклонил запрос на арест президента компании Samsung Electronics Сан Джин Пака.
Первый запрос ордера на арест Ли Чжэ Ена, направленный в южнокорейский суд в январе, был отклонен. По версии следствия, именно Ли Чжэ Ен принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь — близкой подруге президента страны Пак Кын Хе — в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса. В частности, корпорация перечислила более 18 млн долл. США на счета зарегистрированной в Германии фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь и ее дочери, за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги, а также направляла крупные средства в созданные Чхве Сун Силь негосударственные фонды.
По мнению следователей, взамен Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее филиалов, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд.
Как сообщалось ранее, прокуратура Южной Кореи снова допросила вице-президента корпорации Samsung Ли Чжэ Ена, подозреваемого во взяточничестве в связи с коррупционным скандалом, который разгорелся в стране.
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