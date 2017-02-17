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В правительстве решили стимулировать промышленность Украины

17 февраля 2017 года Источник:Finance.Ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубиву, а также членам Национального комитета развития промышленности подготовить систему мер по стимулированию производства на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Нужна качественная система стимулирования собственного производства. Такими системными шагами мы однозначно сможем восстанавливать украинскую экономику», – заявил В.Гройсман.

Премьер-министр отметил, что предпосылки к такому восстановлению есть: по итогам четвертого квартала 2016 года рост ВВП составил 4,7%. По мнению Гройсмана, нарастить производство можно достаточно быстро – путем инвестирования в развитие техники, в повышение качества продукции. А это, в свою очередь, будет способствовать росту зарплат и налоговых отчислений в бюджет.

«Очень важно, чтобы мы придерживались качества производства, потому что это даст возможность, в том числе, расширять горизонты экспортного потенциала нашего машиностроения», – сказал премьер, добавив, что локализация производства также должна быть сохранена.

Напомним, как ранее подсчитали в Министерстве финансов Украины, по итогам 2016 года рост ВВП Украины составил 1,8%. По данным Минэкономики, рост промышленного производства по итогам года составил 2,4% – впервые с 2011 года.

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