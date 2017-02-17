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Сегодня 17 февраля 2017 года, 12:48

Гройсман хочет ликвидировать дефицит Пенсионного фонда до 2024 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен ликвидировать дефицит Пенсионного фонда Украины до 2024 года. Об этом сказал премьер в ходе посещения выставки «Agro Animal Show 2017» в Киеве.

«При правильном подходе до 2024 года мы выйдем на бездефицитный Пенсионный фонд», - сказал глава правительства.

В.Гройсман отметил, что правительство работает над проектом пенсионной реформы и намерено презентовать ее в ближайшие месяцы.