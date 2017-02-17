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В НБУ назвали причину роста убытков банковской системы

17 февраля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Формирование резервов Приватбанком обусловило рост убытков банковской системы в 2016 году до 159,4 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Для остальных платежеспособных банков отчисления в резервы в 2016 году по сравнению с предыдущим годом существенно снизились. Эта положительная тенденция привела к уменьшению их совокупных убытков в 2,8 раза до 24 млрд, грн. с 66,9 млрд грн в 2015 году. В частности, значительно сократила масштабы убытков за 2016 группа государственных банков - на 21,5 млрд. грн», - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, среди других положительных тенденций для всей банковской системы - рост по сравнению с 2015 годом чистого процентного дохода на 15% за счет роста процентных доходов (на 4,6 млрд. грн) на фоне снижения процентных расходов (на 1,2 млрд. грн).

«Это свидетельствует об определенном повышении эффективности работы банков в течение 2016 года. Кроме того, по итогам прошлого года зафиксирован рост на 12% по сравнению с итогами 2015 чистого комиссионного дохода благодаря восстановлению спроса на банковские услуги и повышение тарифов», - говорится в сообщении.

В целом по итогам 2016 с 96 платежеспособных банков по состоянию на 1 января 2017 63 банки получили прибыль в 10,8 млрд. грн, 33 банка - убыток в 170,2 млрд. грн.

По результатам 2015 года с 117 платежеспособных банков на 1 января 2016 71 банк был прибыльным на общую сумму в 5,2 млрд. грн, 46 банков понесли убытки общим объемом в 71,8 млрд. грн.

В 2017 году НБУ ожидает выхода банковского сектора на прибыльную деятельность (без учета фактора Приватбанка) в связи с дальнейшим сокращением отчислений в резервы и более активным ростом процентных доходов благодаря оживлению кредитования реального сектора.

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