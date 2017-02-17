Европарламент одобрил резолюцию, которая предлагает создать пост министра финансов ЕС

Европейский парламент одобрил резолюцию, которая предлагает создание должности министра финансов Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
Автором соответствующей резолюции является бельгийский политик и евродепутат Ги Верхофстадт.
В частности, в резолюции предлагается создать должность министра финансов ЕС и предоставить Еврокомиссии полномочия для разработки и введения в действие единой экономической политики, которая подкреплена бюджетом еврозоны.
За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, 269 - "против" и 83 - воздержались.
Сообщается, что Европарламент 16 февраля принял еще две резолюции, связанные с видением будущего Европы.
«Если ЕС надо повысить свою способность действовать, вернуть доверие граждан и сделать экономику еврозоны более устойчивой к внешним потрясениям, то блок должен в полной мере использовать Лиссабонский договор.
Но чтобы идти дальше, он должен реформировать себя более принципиально. Это было ключевое сообщение трех резолюций по изучению будущего развития Европейского Союза, одобренных парламентом в четверг», - сообщается на сайте Европарламента.
Отмечается, что все эти предложения являются частью комплекса мер, которые призваны прояснить позицию парламента относительно будущего ЕС, как раз к 60-летию Римского договора.
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