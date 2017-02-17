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Европарламент одобрил резолюцию, которая предлагает создать пост министра финансов ЕС

17 февраля 2017 года Источник:«Украинская правда»*

Европейский парламент одобрил резолюцию, которая предлагает создание должности министра финансов Европейского Союза. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Автором соответствующей резолюции является бельгийский политик и евродепутат Ги Верхофстадт.

В частности, в резолюции предлагается создать должность министра финансов ЕС и предоставить Еврокомиссии полномочия для разработки и введения в действие единой экономической политики, которая подкреплена бюджетом еврозоны.

За резолюцию проголосовали 283 евродепутата, 269 - "против" и 83 - воздержались.

Сообщается, что Европарламент 16 февраля принял еще две резолюции, связанные с видением будущего Европы.

«Если ЕС надо повысить свою способность действовать, вернуть доверие граждан и сделать экономику еврозоны более устойчивой к внешним потрясениям, то блок должен в полной мере использовать Лиссабонский договор.

Но чтобы идти дальше, он должен реформировать себя более принципиально. Это было ключевое сообщение трех резолюций по изучению будущего развития Европейского Союза, одобренных парламентом в четверг», - сообщается на сайте Европарламента.

Отмечается, что все эти предложения являются частью комплекса мер, которые призваны прояснить позицию парламента относительно будущего ЕС, как раз к 60-летию Римского договора.

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