Сегодня 17 февраля 2017 года, 11:17

НБУ ужесточил надзор за платежными системами

Национальный банк ужесточил надзор за деятельностью платежных систем. Об этом говорится в постановлении правления НБУ «Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Нацбанка Украины» №11 от 13 февраля.

Оно вступает в силу с 17 февраля. В частности, вышеуказанное постановление обязывает платежные системы осуществлять контроль за деятельностью своих участников в части выполнения ими правил данной платежной системы; вести реестр пунктов приема и выплаты наличных участников; хранить информацию о каждой операции по переводу средств, осуществленной платежной организацией платежной системы, ее участниками и оператором услуг платежной инфраструктуры.

Кроме того, отныне платежные системы также обязаны регистрировать обращения пользователей по вопросам деятельности платежной системы и перевода средств, предоставлять своим участникам информацию от НБУ, касающуюся предоставления услуг участниками и операторами услуг платежной инфраструктуры.

Также платежные системы обязаны предоставлять своим участникам, расчетному банку, оператору услуг платежной инфраструктуры информацию, необходимую для обеспечения непрерывности деятельности платежной системы и управления ее рисками.

Регулятор вышеуказанным постановлением расширил основания для применения к объектам надзора адекватных мер воздействия, например, применение мер воздействия в связи с вводом иностранных санкций в течение срока их действия, начиная со дня официального обнародования информации о применении таких санкций.

На данный момент Нацбанком зарегистрированы 22 внутригосударственные и международные платежные системы резидентов, 10 внутригосударственных и международных платежных систем нерезидентов, 13 внутрибанковских платежных систем и 16 операторов услуг платежной инфраструктуры.