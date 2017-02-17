Сегодня 17 февраля 2017 года, 11:17

Завтра состоится отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области

Завтра, 18 февраля, в 11:00 в имущественном комплексе «Президент Отель», зал «Европейский», по адресу: г. Киев, ул. Госпитальная, 12 начнет свою работу отчетно-выборная конференция адвокатов Киевской области. Об этом сообщается на сайте НААУ.

«В соответствии с решением Совета адвокатов Киевской области № 44 от 26.01.2017 года и Регламентом Отчетно-выборной Конференции адвокатов Киевской области, утвержденного решением Совета адвокатов Украины №269 от 17 ноября 2016 года, Совет адвокатов Киевской области сообщает о том, что отчетно-выборная Конференция адвокатов Киевской области 18 февраля, в 11:00», - идет речь в сообщении Совета адвокатов Киевской области.

Повестка дня отчетно-выборной Конференции адвокатов Киевской области

1. Отчет председателя Совета адвокатов Киевской области.

2. Отчет председателя КДКА Киевской области.

3. Заключение ревизионной комиссии адвокатов Киевской области.

4. Вывод представителя адвокатов Киевской области в составе Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

5. Вывод представителя адвокатов Киевской области в Совете адвокатов Украины.

6. Избрание Председателя КДКА Киевской области на новый срок.

7. Избрание членов квалификационной и дисциплинарной палат КДКА Киевской области на новый срок.

8. Избрание Председателя Совета адвокатов Киевской области на новый срок.

9. Избрание членов Совета адвокатов Киевской области на новый срок.

10. Избрание Председателя ревизионной комиссии адвокатов Киевской области на новый срок.

11. Избрание членов ревизионной комиссии адвокатов Киевской области на новый срок.

12. Избрание представителя адвокатов Киевской области в Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры на новый срок.

13. Избрание представителя адвокатов Киевской области в Совете адвокатов Украины на новый срок.

14. Утверждение штатного расписания и сметы КДКА Киевской области.

15. Утверждение штатного расписания и сметы Совета адвокатов Киевской области.