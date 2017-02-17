Сегодня 17 февраля 2017 года, 11:17

СНБО обязал правительство проверить обоснованность тарифов ЖКХ

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину вместе с НКРЕКП безотлагательно изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в решении СНБО от 16 февраля, утвержденном президентским указом №37 / 2017.

Согласно документу, также Кабмин обязан вместе с Нацкомиссией безотлагательно проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий и управления субъектами хозяйствования, корпоративные права которых принадлежат государству, а также проинформировать население о результатах этой работы.

Кроме того, правительству поручено разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции имеющихся энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.

Напомним, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры".

Как сообщалось, 15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положениев энергетике из-за снижения критического объема угля антрацитовой группы вследствие блокады на Донбассе.