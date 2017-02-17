Сегодня 17 февраля 2017 года, 09:46

КМУ подготовил инструкции по энергопотреблению в условиях ЧП

Инструкции по энергопотреблению в условиях принятых правительством чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики уже переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления могут быть применены штрафные санкции.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко в ходе заседания энергоштаба.

"Инструкции по часовому потреблению направлены в регионы. Главы облгосадминистраций, совместно со всеми службами и облэнерго должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 2014-2015 годах, проработать режимы работы с промышленными предприятиями и по возможности сократить энергопотребление в пиковые периоды потребления с 8 до 22 часов на 10%, а, возможно, перевести предприятия в другой суточный режим работы", - заявил он.

"Там, где можно работать на альтернативных источниках энергии - нужно использовать их в максимальном объеме", - сказал Зубко.

"Требования к потребителям по предельному объему потребления должны быть соблюдены, чтобы исключить отключения. В свою очередь предприятия "Энергорынок" и "Укрэнерго" имеют возможность применять штрафные санкции к облэнерго, которые не будут соблюдать суточный режим потребления", - сообщил вице-премьер.

Зубко напомнил, что некоторое время назад страна справилась с ситуацией в Авдеевке, где довелось в условиях боевых действий восстанавливать энергоснабжение и теплоснабжение города.

"Сейчас ситуации сложнее. И надо проработать механизмы и меры, которые позволят уменьшить влияние негативных последствий", - отметил Зубко.