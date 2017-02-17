Президент ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 февраля 2017 года "О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усиления защиты критической инфраструктуры".
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства в четверг вечером.
Контроль за выполнением введенного в действие решения СНБО возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось, 15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положениев энергетике из-за снижения критического объема угля антрацитовой группы вследствие блокады на Донбассе.
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